2025-01-10 19:50:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميفصَّلت محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، أهمية مشروع محطة ضخ الثرثار، فيما أكدت دعمه بـ 25 مضخة جديدة لزيادة كميات المياه وتقليل صرفيات الوقود.وقال مدير مشروع الثرثار للمضخات العائمة سرمد حمادي مخلف المعيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع نفذته وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ويقضي بضخ المياه من منخفض الثرثار نحو مجرى نهر الفرات".وأضاف، أن "الهدف من المشروع تقليل النقص الحاصل في المياه وخصوصا حوض نهر الفرات من خلال الاستفادة من الخزين الموجود في منخفض بحيرة الثرثار"، مبينا، أن "المشروع يعمل الآن بطاقة إنتاجية كاملة 100م3 في الثانية، علماً أن الطاقة التصميمية للمشروع هي 150 م3/ثا".وأضاف، أن "الهدف من المشروع جاء لتقليل آثار التغير المناخي وقلة الإيرادات من دول المنبع وكذلك تراجع معدل سقوط الأمطار، مما جعل الوزارة أمام تحدٍ كبير لتأمين الحصص المائية من خلال تأمين مياه الشرب كأسبقية أولى إضافة إلى تأمين المياه للقطاعين الزراعي والصناعي، لذلك سعت الوزارة إلى تقليص النقص الحاصل في المياه والاستفادة من خزين منخفض الثرثار رغم تأثره بشكل كبير بالتغير المناخي ودرجة الحرارة وزيادة نسبة التبخر، مما أثر سلبا على انسيابية جريان المياه سيحا".وتابع، أن "محطة ضخ الثرثار تخدم بمياهها المتدفقة صوب جنوب سدة الفلوجة ومجرى الفرات محافظات الأنبار، بابل، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، الديوانية، ذي قار والمثنى".وأوضح، أنه "تم تجهيز المشروع بمضخات كهربائية عائمة جديدة ومن مناشئ رصينة بواقع 25 مضخة، إضافة إلى المضخات الموجودة في المشروع، ليصبح المجموع 75 مضخة كهربائية".وأشار إلى، أنه "تم إكمال أعمال التجهيز والنصب والتشغيل للمضخات الجديدة، حيث تم تقليل صرفيات مادة الكاز بحدود مليون لتر شهريا وانخفاض معدل التلوث في المنطقة الناتج عن تشغيل المولدات، بعد أن قامت الهيئة بإيصال التيار الكهربائي إلى المضخات المنصوبة في موقع البحيرة بفولتية 132kv وبطول 32 كم، مع تجهيز ونصب وتشغيل محطة تحويل كهربائية متنقلة بقدرة 25MvA مع تجهيز كيوسكات مختلفة السعة بنسبة تحويل من 11-0.4 kv؛ لغرض إيصال التيار الكهربائي للمضخات، مؤكداً، أنه "تم إنجاز المشروع بنسبة 100‎% عن طريق التعاقد مع شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري إحدى شركات الوزارة".