القبض على محكومين بالسجن المؤبد "غيابيا" في ميسان

2025-01-10 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة،عن القبض على محكومين بالسجن المؤبد غيابيا، لارتكابهما جريمة السطو المسلح.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان، شعبة مكافحة اجرام علي الغربي، تمكنت منإلقاء القبض على مطلوبين اثنين، وذلك بعد تحديد أماكن تواجدهم من خلال تقيد حركتهموالإطاحة بهم شمالي المحافظة".

وأضافت أن "المتهمين مطلوبين وفق المادة444 عن جريمة السطو المسلح، وصادر بحقهما حكماً غيابيا بالسجن المؤبد"، مبينةأنه "اقتيادهما إلى مركز الاحتجاز الأمني بغية إكمال الإجراءات القانونيةأصوليا".