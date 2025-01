آلاف المثقفين والأكاديميين يطلقون مبادرة للإصلاح الشامل.. 10 بنود لإنقاذ العراق

2025-01-10 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تتصاعد دعوات الإصلاح في العراق مع تزايد الضغوط الشعبية والمطالبات بتغيير شامل للنظام السياسي وإصلاح هيكلياته، في ظل تنامي الحديث عن تأثير المتغيرات الإقليمية على الساحة العراقية وانعكاساتها على الأداء السياسي في البلاد. وفي هذا السياق، جاءت دعوة أطلقتها مجموعة من النخب العراقية، تضم أساتذة جامعات وفنانين وناشطين، حيث قدمت خارطة طريق …

