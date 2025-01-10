2025-01-10 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق أيوب الربيعي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن عملية حمرين الأمنية أسفرت عن إبادة ما وصفها بـ "الخلايا السوداء"، مبينا، أنها واحدة من أخطر خلايا داعش التي كانت تنشط في كركوك.

وقال الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في عمق تلال حمرين ضمن كركوك كانت نوعية وتهدف لتصفية العناصر الإرهابية، حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل 6 إرهابيين، بينهم قيادي بارز في التنظيم. وأضاف أن "الخلية المستهدفة كانت متورطة في العديد من الجرائم في كركوك، وأن تدمير مخبأها في منطقة جغرافية معقدة يعتبر دليلًا على نجاح التعاون الاستخباري والقدرة على الرصد والمتابعة".

وأشار الربيعي إلى أن "إبادة هذه الخلية السوداء ستسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة وأن من بين القتلى كان ما يُسمى بـ "نائب والي كركوك"، وهو أحد القيادات المتطرفة التي كانت تقف وراء العديد من الهجمات التي استهدفت كركوك ومحيطها".

كما أوضح أن "نجاح القوات الأمنية في تدمير ما بين 7 إلى 8 خلايا إرهابية في ديالى وكركوك وصلاح الدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُعد إنجازاً أمنياً مهماً له تأثيرات كبيرة على الأبعاد الأمنية في المنطقة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك، قاموا بتمشيط اهداف ارهابية بمناطق جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "إلحاقاً ببياننا بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك والتي استهدفت خلالها وكرا مهما للإرهابيين الذي حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب، شرعت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية واشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة الى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك".

وأضافت انه "تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)"، مشيرا الى ان القوة عادت بسلام بعد تنفيذها المهمة بسلام.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.