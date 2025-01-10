دوري نجوم العراق.. التعادل يخيم على مباراتي الشرطة والنجف وأربيل والكرمة

2025-01-10 20:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع مضيفه فريق النجف، سلبياً دون أهداف ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما تعادل أربيل مع الكرمة بهدف لكل منهما، في ذات الجولة.

وجرت مباراة الشرطة والنجف على ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة مساءً.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 26 بالمركز الثاني ورفع النجف رصيده للنقطة 18 بالمركز العاشر.وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق أربيل مع ضيفه فريق الكرمة بهدف واحد لكل منهما، وجرت المباراة بنفس التوقيت، على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه في الدقيقة 52 عن طريق يوسف بن سودة، وسجل الكرمة هدف التعديل في الدقيقة 58 جاء عن طريق فرانك سيدرك.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق الكرمة المحترف ديكارمو لتراكم البطاقات في الدقيقة 82 ليكمل الكرمة المباراة منقوص العدد بعشرة لاعبين.وبهذه النتيجة رفع فريق أربيل رصيده للنقطة 19 بالمركز التاسع، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 16 بالمركز 12.