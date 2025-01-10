رئيس الجمهورية يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية

2025-01-10 20:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية".وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي عن، "تمنياته للرئيس جوزيف عون بالتوفيق والنجاح، وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار".وأشار رئيس الجمهورية- بحسب البيان- إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون والتنسيق المتبادل، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي واللبناني"، مؤكدا، "موقف العراق الثابت تجاه لبنان في دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه".بدوره، عبرّ الرئيس اللبناني عن "شكره وامتنانه للاتصال الهاتفي والمشاعر الطيبة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد"، مؤكدا، "حرصه على توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".