مع عودة الجلسات الأسبوع المقبل.. تخوف نيابي من استمرار تراجع أداء البرلمان

2025-01-10 20:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، وجود تخوف لدى الكثير من النواب من استمرار تراجع الأداء التشريعي والرقابي بسبب الخلافات السياسية.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "جلسات مجلس النواب سوف تعاود الانعقاد مع بداية الأسبوع المقبل، لكن هناك خشية من استمرار الإخفاق والتراجع في العمل التشريعي والرقابي بسبب الخلافات السياسية، الخاصة المتعلقة ببعض القوانين التي أثرت بشكل كبير على عقد الجلسات خلال الفصل التشريعي السابق".

وأضاف، ان "العمل التشريعي والرقابي يجب ان يكون بعيدا عن أي خلاف سياسي وصفقات سياسية تؤثر على عمل المؤسسة التشريعية، فهناك تراجع واضح بهذا العمل طيلة الفترات الماضية والسبب الصراعات والخلافات السياسية".

يشار الى ان مجلس النواب، سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلته التشريعية، وسيعقد جلستين يوم الأحد والإثنين المقبلين.

يذكر ان قوانين جدلية أبرزها تعديل العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، قد عطلت اعمال البرلمان بسبب استمرار الخلافات على هذه القوانين ما حال دون تمريرها.