ديالى.. حراك شعبي مستمر لرفض تغيير مدير ناحية الإمام محمد سكران

2025-01-10 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قرر المعتصمون في ناحية "الإمام محمد سكران" بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، استمرار حراكهم السلمي لليوم السابع على التوالي، رافعين مطلبًا رئيسيًا يتمثل في الإبقاء على مدير الناحية الحالي.

وقال عضو تنسيقية الاعتصام عبد الله أحمد، في ناحية الإمام محمد سكران، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من أهالي الناحية، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بعقوبة، يواصلون حراكهم السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مبنى الناحية".

وأضاف أن "المطلب الوحيد للمعتصمين هو الإبقاء على هادي حسين المعموري مديرًا للناحية، ورفض قرار مجلس محافظة ديالى بتكليف شخصية أخرى لإدارتها".

وأوضح أن "الاعتصام يعكس ثقة وتأييد الأهالي للمعموري، الذي يحظى بشعبية واسعة بفضل دوره الكبير في تأسيس الناحية منذ سنوات طويلة، وانتمائه إلى عائلة قدمت العديد من الشهداء في سبيل أمن واستقرار المنطقة".

وأشار إلى أن "الحراك السلمي سيستمر، وأن عامل الوقت سيدفع المزيد من العشائر والنخب الاجتماعية للتفاعل مع الاعتصام، بهدف الضغط على مجلس المحافظة لتغيير قراره وإبقاء المعموري في منصبه".

يُذكر أن ناحية الإمام محمد سكران، التي أُسست بعد عام 2003، تشهد حاليًا تظاهرات ووقفات احتجاجية تحولت إلى اعتصام سلمي، للمطالبة بإلغاء قرار تكليف شخصية جديدة لإدارة الناحية.