2025-01-10 20:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على التجربة الشاقة التي يخوضها العراق والعراقيون بمعاناتهم المتواصلة منذ عقود فيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تشير تقديرات دولية الى انها ربما تضم نحو مليون رفات من نتائج لسلسة الكوراث والحروب التي عشاتها البلاد. ونقل التقرير البريطاني عن ضرغام عبد المجيد قوله، انه عندما وصل للمرة الاولى الى حفرة يبلغ […]

The post الغارديان تسلط الضوء على المقابر الجماعية: مليون رفات في العراق appeared first on جريدة المدى.