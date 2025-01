2025-01-10 20:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، استعداد السحب المطرية لاقتحام العراق، محذرة من تشكل الضباب وإنعدام الرؤية. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن "مخرجات نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير إلى بداية تأثر البلاد بحالة جوية بدءا من هذه الليلة وتستمر لغاية ليل السبت […]

