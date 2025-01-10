2025-01-10 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط 12 حاوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استناداً لموافقة قاضي محكمة تحقيق أم قصر، وبالتعاون مع مكتب جمرك ساحة الترحيب، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط (12) حاوية حجم 40 قدما معدة للتهريب، تحتوي على (دراجات نارية مع قطع غيار دراجات) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، ممنوعة من الاستيراد".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المضبوطات من خلال محضر ضبط أصولي مع الدوائر المختصة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".