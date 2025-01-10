محافظة بغداد: نسب إنجاز متقدمة في مشاريع التبليط بقضاء الشعب
2025-01-10 20:50:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع التبليط ضمن قضاء الشعب.
وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المشاريع التي تنفذ بتوجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وبإشراف قسم الشؤون البلدية، تشمل تبليط شوارع (السريدات، السواعد، والسيفية) في قضاء الشعب".
وأشار البيان إلى، أن "نسبة الإنجاز بلغت نحو 75%، ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال خلال الأيام المقبلة، وفقاً للقياسات الفنية والمواصفات المطلوبة".
أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع التبليط ضمن قضاء الشعب.
وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المشاريع التي تنفذ بتوجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وبإشراف قسم الشؤون البلدية، تشمل تبليط شوارع (السريدات، السواعد، والسيفية) في قضاء الشعب".
وأشار البيان إلى، أن "نسبة الإنجاز بلغت نحو 75%، ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال خلال الأيام المقبلة، وفقاً للقياسات الفنية والمواصفات المطلوبة".