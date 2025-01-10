محافظة بغداد: نسب إنجاز متقدمة في مشاريع التبليط بقضاء الشعب

2025-01-10 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع التبليط ضمن قضاء الشعب.وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المشاريع التي تنفذ بتوجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وبإشراف قسم الشؤون البلدية، تشمل تبليط شوارع (السريدات، السواعد، والسيفية) في قضاء الشعب".وأشار البيان إلى، أن "نسبة الإنجاز بلغت نحو 75%، ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال خلال الأيام المقبلة، وفقاً للقياسات الفنية والمواصفات المطلوبة".