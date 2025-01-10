2025-01-10 20:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الجمعة، عن تنقذ طائرات F-16 ضربات جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفي عملية تضاف الى العمليات النوعية لقواتنا الأمنية ، رصد الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وعلى إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 ضربات دقيقة".وأضافت، أن "الضربات أدت إلى تدمير المضافة وقتل من بداخلها من عناصر داعش"، مؤكدة "مواصلة دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره المنهزمة بهمة عالية وإرادة صادقة".