2025-01-10 21:00:04 - المصدر: ايشان

كشفت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن اجتماع وصفته بـ “غير الاعتيادي” سيعقد يوم غد السبت، لمناقشة مسألة رواتب الموظفين في الإقليم. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان إنه “من المقرر عقد اجتماع غير اعتيادي الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في أربيل بحضور […]

ظهرت المقالة يخص رواتب الموظفين.. حكومة الإقليم: غداً سنشهد اجتماعا غير اعتيادي بحضور أعضاء في البرلمان العراقي أولاً على ايشان.



