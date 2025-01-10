2025-01-10 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الجمعة، تدمير مضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين ضمن محافظة ديالى.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أفراد مديرية الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، رصدوا مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من داعش في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضاف أن "وفق هذه المعلومات الدقيقة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 ضربات دقيقة، مما أدى إلى تدمير المضافة وقتل من بداخلها من عناصر داعش".