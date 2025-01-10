"العروبة" السعودي يتعاقد مع عدنان حمد مدربا للفريق

2025-01-10 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي العروبة السعودي، يوم الجمعة، تعاقده مع المدرب العراقيالمخضرم عدنان حمد، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشنللمحترفين.

ومن المقرر أن يبدأ حمد مهامه التدريبية معالعروبة فور وصوله إلى السعودية، استعدادا للمباريات القادمة في الدوري.

يشار إلى أن العروبة يحتل حاليا مركزا متأخرافي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل أن تسهم الخبرات التدريبية لعدنان حمدفي تحسين أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة المتبقية من الموسم.

يُذكر أن عدنان حمد بدأ مسيرته التدريبية معنادي الزوراء العراقي عام 1996، وحقق معه عدة ألقاب محلية.

كما قاد منتخب العراق الأولمبي للوصول إلى نصفنهائي دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004.

ويُعد عدنان حمد من أبرز المدربين في المنطقة،حيث سبق له تدريب منتخبي العراق والأردن، بالإضافة إلى تجربة سابقة في السعودية معنادي الأنصار خلال موسم 2005-2006.