التخطيط تؤكد زيادة مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي بالناتج الإجمالي

2025-01-10 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، زيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرة إلى أن العراق متجه إلى نهضة تنموية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " ما شاهده عام 2024 ونهايات 2023، كان يشير إلى أن العراق متجه نحو نهضة تنموية جيدة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنوات السابقة، وهذه نتائج لسياسات وضعت من قبل الحكومة سواء كان في ضمن البرنامج الحكومي أو ضمن خطه التنمية الخمسية".وأشار الهنداوي إلى أن "وزارة التخطيط أطلقت في بداية النصف الثاني من عام 2024، خطة التنمية الخمسية للسنوات الخمس 2024- 2028، وأشارت التقارير الدولية إلى أن العراق سيشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5%، وخطة التنمية الخمسية أشارت بوضوح إلى نسبه نمو تقترب من هذه النسبة التي ذكرت في التقارير الدولية".وبين أن "هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستأتي من خلال المستهدفات التي تضمنتها الخطة، ونتحدث هنا عن زيادة مساهمة نسبه القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بعد ما كانت تقريباً 2%، وأيضاً نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى حوالي 2.2% بعد ما كانت أقل من 2%".