رياضة/ المدى تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم، إخطارا رسميا من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 20% من قيمة القسط الأول، من المنحة المقررة سنويا من فيفا لجميع الاتحادات المحلية. وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، اليوم الجمعة، إن قرار فيفا بتوقيع هذا الخصم يأتي بسبب عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالنزاعات العالقة بخصوص عدد من الأندية. وجاءت […]

