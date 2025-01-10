التخوف من سياسات ترامب يرفع أسعار الذهب

2025-01-10 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، مساء الجمعة، معزيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامبالمقبلة.

ومن المتوقع أن مجلس الاحتياطي الفيدراليالأميركي، لا يخفض أسعار الفائدة بنفس القوة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6بالمئة إلى 2685.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3بالمئة إلى 2726.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب لفترة وجيزة إلى 2663.09دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أضافت 256 ألف وظيفة الشهرالماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد عن زيادة 160 ألف وظيفة.

في حين، سرعان ما تعافت أسعار السبائك وتتداولالآن بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر، وفي طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي يزيدعن واحد بالمئة.

وارتفع الدولار في حين هبطت العقود الآجلةللأسهم الأميركية بشدة بعد بيانات الوظائف.

وتظهر الأسواق أن المتداولين يتوقعون الآن أنيخفض الاحتياطي الفيدالي أسعار الفائدة بنحو 30 نقطة أساس فقط على مدار العامالجاري، مقارنة بتخفيضات بلغت نحو 45 نقطة أساس قبل البيانات.

ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالدترامب في 20 يناير، يشعر المستثمرون بالقلق من تعهده بفرض رسوم جمركية على مجموعةواسعة من الواردات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إذكاء التضخم وتقليص قدرة الاحتياطيعلى خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضدالتضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفرالذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضةفي المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7بالمئة إلى 964.90 دولار، وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 949.25 دولار. وتتجهالمعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.