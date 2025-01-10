POCO تكشف عن سلسلة X7: قوة وأداء لا مثيل لهما مع تصميم جريء

2025-01-10 21:40:26 - المصدر: شركة POCO

POCO تكشف عن سلسلة X7: دمج مثالي للقوة والتصميم الجريء إعادة تعريف القوة والأناقة مع أداء لا مثيل له

العراق، 9 يناير 2025 – كشفت شركة POCO، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا بين عشاق التقنية من الشباب، عن سلسلة X7 التي تضم X7 Pro وX7 مما تدمج القوة والمتانة مع تصميم عصري وجريء لأداء لا مثيل له، مع وعد بتقديم تجربة فريدة لأولئك الذين يبحثون عن أداء تقني قوي.

وقال أنغوس نج، رئيس قسم التسويق في POCO العالمية: "تضع سلسلة POCO X7 معايير جديدة من خلال دمج الأداء العالي مع التصميم المميز ونسعى لتقديم تجربة قوية وشخصية للمستخدمين.

إعادة تعريف أداء الهواتف الرائدة يتميز هاتف POCO X7 Pro بشريحة Dimensity 8400-Ultra القوية، التي توفر كفاءة أفضل في وحدة المعالجة المركزية بنسبة 54%، وتحسينات في وحدة معالجة الرسومات بنسبة 70%، وزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة 50%. مع نظام Xiaomi HyperOS 2 وتقنية WildBoost Optimization 3.0، يقدم الهاتف تجربة أكثر سلاسة وسرعة، مُحسّنة للألعاب المتطلبة مثل Genshin Impact. كما تضمن تقنية LiquidCool 4.0 تبريدًا فعالًا بفضل منطقة التبريد الكبيرة التي تبلغ 5000 مم² ونظام .3D IceLoop

أما POCO X7، المدعوم بشريحة Dimensity 7300-Ultra، فيحقق نتيجة 704,404 في اختبار AnTuTu ويدعم توسيع الذاكرة العشوائية حتى 24 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا دون انقطاع.

طاقة موثوقة مع تقنية شحن ذكية يقدم كل من POCO X7 Pro وX7 طاقة تدوم طويلاً للمستخدمين المتطلبين. يتميز X7 Pro ببطارية بسعة 6000mAh، وهي الأكبر من POCO، مما يوفر حتى 14.5 ساعة من الاستخدام، بالإضافة إلى شحن فائق السرعة بقدرة 90 واط، حيث يتم شحنه بالكامل في 42 دقيقة فقط. بينما يأتي X7 ببطارية بسعة 5110mAh وشحن توربيني بقوة 45 واط لوقت شحن سريع. يحتفظ كلا الجهازين بأكثر من 80% من سعتهما بعد 1600 دورة شحن.

ومع محرك الشحن الذكي، يعمل الجهازان على تحسين سرعة الشحن ودرجة الحرارة. حيث يمكن لـ X7 Pro الشحن في درجات حرارة تصل إلى -25°C، بينما يدعم X7 المكالمات لمدة 24 ساعة والانتظار لمدة 66 ساعة في الظروف تحت الصفر.

أنيق، نحيف، وقوي تمزج سلسلة POCO X7 بين التصميم الأنيق والمتانة. يتمتع كل من X7 Pro وX7 بشاشة CrystalRes 1.5K AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع 68 مليار لون وسطوع يصل إلى 3200 و3000 نت لوضوح مثالي في الظروف الخارجية. مع تقنية المسح الترددي 2560 هرتز وشاشة Wet Touch، يوفران أداءً سلسًا واستجابة فورية حتى مع اليدين المبللتين. كما أنهما معتمدان من TÜV Rheinland لراحة العين.

يتميز X7 Pro بتصميم بسيط مع خطوط مستوحاة من حلبة السباق، بينما يقدم X7 أول شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من. POCO كلا الهاتفين مزودان بزجاج Corning® Gorilla® القوي ومعتمدين بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن متانة فائقة للاستخدام اليومي.

افتح آفاق الإبداع مع نظام الكاميرا الاحترافي تقدم سلسلة POCO X7 تجربة تصوير استثنائية عبر الهواتف الذكية بفضل الكاميرا الرئيسية من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل المزودة بنظام تثبيت الصورة البصري OIS، مما يضمن صورًا حيوية وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يضيف طراز X7 عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما يتمتع كلا الطرازين بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

أطلق العنان للإبداع مع نظام الكاميرا الاحترافي تستفيد صور البورتريه من تحسينات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البوكيه الطبيعي، حيث يقدم طراز X7 وضع بورتريه ذهبي بدقة 46 مم، بينما يتميز X7 Pro بخيارات بؤرية مزدوجة 26 مم و35 مم.

تتضمن الميزات المبتكرة مثل Dynamic Shots وUltraSnap وAI Erase Pro وAI Film تقنيات متطورة لتحسين الصور والفيديوهات. يدعم كلا الطرازين تصوير الفيديو بدقة 4K، مع قدرة X7 Pro على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إضافة إلى ميزات تعديل متقدمة مثل وضع المخرج وتسجيل 10bit-LOG.

تجارب ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم، يعزز جهاز POCO X7 Pro الإنتاجية والإبداع من خلال أدوات ذكية. ميزات مثل المترجم الذكي تسهّل التواصل في الاجتماعات والمكالمات، بينما تقوم ملاحظات الذكاء الاصطناعي ومسجل الذكاء الاصطناعي بتلخيص النقاط الرئيسية مع الترجمة الفورية. يأتي كل من POCO X7 وX7 Pro أيضًا مع تطبيق Google Gemini، مساعدك الذكي للكتابة، العصف الذهني، التعلم، والمزيد.

السعر والتوافر سلسلة POCO X7 ستكون متوفرة في العراق ابتداءً من 11يناير. سيتوفر POCO X7 Pro 5G بألوان الأصفر والأخضر والأسود بسعة12 + 256 جيجابايت، بسعر 456,000 د.ع وبسعة 12+ 512 جيجابايت بسعر 504,000 د.ع. بينما سيتوفر POCO X7 5G بألوان الفضي والأخضر والأسود، مع خيارات 8 + 256 جيجابايت بسعر 335,000 د.ع و12 + 512 جيجابايت بسعر 396,000 د.ع .