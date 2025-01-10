التعادل الإيجابي يحسم مواجهة القوة الجوية والطلبة في دوري نجوم العراق

2025-01-10 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الجمعة، مباراة القوة الجوية و الطلبة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللاعب شريف عبد الكاظم افتتح التسجيل لصالح الطلبة في الدقيقة 38، فيما تمكن علاء عباس من تعديل النتيجة للقوة الجوية عبر ركلة جزاء في الدقيقة 82.وبهذا التعادل، أضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما، في مباراة شهدت تنافسا كبيرا وأداء مميزا من الطرفين ضمن منافسات الجولة الـ13.