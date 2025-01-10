رسميا.. الزوراء يعلن التعاقد مع النيجيري إبراهيم توميوا

2025-01-10 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، اليوم الجمعة، إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري إبراهيم توميوا قادما من نادي الباطن السعودي.وقال بيان للهيئة المؤقتة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللاعب الملقب بـ النسر النيجيري، يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة وخبرة ميدانية اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله إضافة قوية إلى صفوف النوارس في سعيهم لتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير".من جانبها، رحبت الجماهير بانضمام توميوا، معبرين عن، "تطلعاتهم لرؤية اللاعب يقدم أداء مميزًا يليق باسم الفريق".