2025-01-10 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي العروبة السعودي، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، تعاقده مع المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين.

جاء تعيين حمد، مدربا للفريق الذي يحتل المركز الـ 13 من دوري روشن، خلفا للبرتغالي ألفارو باتشيكو، الذي استقال من منصبه مؤخرا.

وخلال فترة توقف المسابقات المحلية؛ بسبب خوض المنتخب السعودي منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، كان باتشيكو، قد أبلغ إدارة العروبة باستقالته من منصبه؛ بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وحقق عدنان حمد، نجاحات كبيرة في مسيرته التدريبية سواء مع منتخب بلاده، أو منتخب الأردن، وكذلك مع الأندية التي قادها مثل الفيصلي، والوحدات وكذلك خلال فترة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.

ويستعد العروبة لمواجهة قوية ضد الهلال مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.