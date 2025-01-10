دوري النجوم.. التعادل ينهي "ديربي" القوة الجوية والطلبة

2025-01-10 22:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفهفريق الطلبة، في مباراة ديربي جماهيري ضمن آخر مواجهات الجولة 13 لدوري نجومالعراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عندالساعة 7:30 مساءً.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف دونمقابل، حيث سجل الهدف شريف عبد الكاظم عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديلعن طريق علاء عباس في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية صدارته برصيد28 نقطة ورفع الطلبة رصيده للنقطة 21 بالمركز السابع.