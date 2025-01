2025-01-10 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعا رئيس مؤسسة ارشاد للتنمية القانونية علاء شون الى تشريع قانون خاص لمواجهة جرائم العنف الاسري المتزايدة عبر تشديد العقوبات الرادعة بحق المدانين. وقال رئيس المؤسسة علاء شون في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان جرائم العنف الاسري قد سجلت تزايدا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة نتيجة عوامل واسباب عديدة وهذا يستدعي من السلطات …

