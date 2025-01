طقس العراق ليوم غد.. منخفض جوي مقبل على هذه المناطق

2025-01-10 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، أن العراق سيشهد غدًا السبت تغطيه سماءه بحزام سحابي ممطر. وأوضح الزيادي، في تصريح تابعته “عراق اوبزيرفر “، أن “العراق سيستقبل في الساعات الأولى ليوم السبت منخفضًا جويًا ممطرًا يؤدي إلى تشكل حزام سحابي ممطر يتحرك تدريجيًا في الساعات الأولى من الفجر ليشمل مناطق …

