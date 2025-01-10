2025-01-10 22:27:04 - المصدر: ايشان

حذر مبعوثون أميركيون وفرنسيون وألمان، اليوم الجمعة، الإدارة الجديدة في سوريا من أن تعيينهم لمقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني، ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية. ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين مطلعين، قولهما إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة […]

ظهرت المقالة الجولاني يغذّي المناصب العليا بـ “الأجانب”.. وتحذير دولي: تصرفاتكم لن تحفظ سمعتكم أولاً على ايشان.



