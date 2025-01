2025-01-10 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري: قوات الحدود نجحت بإضافة 83 كم إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية

