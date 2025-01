التعادل الإيجابي ينهي مباراة القوة الجوية والطلبة في نجوم العراق

2025-01-10 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حسم التعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الجمعة، مباراة القوة الجوية و الطلبة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن دوري نجوم العراق. وافتتح اللاعب شريف عبد الكاظم افتتح التسجيل لصالح الطلبة في الدقيقة 38، فيما تمكن علاء عباس من تعديل النتيجة للقوة الجوية عبر ركلة جزاء في الدقيقة 82. وبهذا التعادل، أضاف الفريقان …

