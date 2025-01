2025-01-10 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أفادت تقارير صحفية أن نادي العروبة السعودي توصل إلى اتفاق مع المدرب العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي ألفارو باتشيكو الذي رحل بسبب تأخر مستحقاته المالية. ووفقًا لما نشرته صحيفة “الرياضية”، يمتد العقد لمدة 6 أشهر مع خيار التجديد لموسم إضافي، يتم تفعيله بناءً على …

The post رسمياً.. العروبة السعودي يعلن تعاقده مع المدرب العراقي عدنان حمد first appeared on Observer Iraq.