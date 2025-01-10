في البصرة ونينوى.. وفاة تاجر مخدرات معتقل والأمن الوطني يلقي القبض على عنصر بحماية نائب

2025-01-10 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاةنزيل في سجن مكافحة المخدرات في البصرة، فيما اعتقلت القوات الأمني’، بحادث منفصل،عنصرا بحماية إحدى النواب لتجاوزه الرصيف بعجلته، في الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تاجرمخدرات في الثلاثينات من عمره، موقوف في سجن مكافحة المخدرات في قضاء الزبيربالبصرة، كان يعاني من وعكة صحية، وتم نقله قبل 4 أيام لمستشفى القضاء".

وأضاف أن "النزيل توفي اليوم بعد تدهورحالته الصحية، رغم محاولات إنقاذ حياته داخل المستشفى".

وتابع المصدر، أن "جهاز الأمن الوطني،ألقى القبض على سائق عجلة بيك آب، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقعالتواصل الاجتماعي وهو يتجاوز الأرصفة في منطقة الغابات بمدينة الموصل لتجاوز موكبزفاف".

وبين أن "التحقيقات الأولية كشفت أنالسائق عنصر في حماية إحدى النواب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، وقد تماعتقاله من منزله في منطقة المزارع الثالثة بالجانب الأيسر بالموصل".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتمؤخرًا مقطع فيديو يظهر عجلة بيك آب تتجاوز الأرصفة بشكل غير قانوني في منطقةالغابات بالموصل، مما أثار استياء واسعًا بين المواطنين.