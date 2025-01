امريكا تستعد لاخلاء نحو 153 ألف شخص في لوس أنجلوس جراء الحرائق

2025-01-10 23:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصدار أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص في لوس انجلوس جراء الحرائق. وذكرت السلطات، أن "هناك أوامر بإخلاء نحو 153ألف شخص في لوس انجلوس جراء الحرائق، فيما تلقى 166 ألفا آخرين إنذارات للاستعداد". وأضافت، إن "58 ألف بناية معرضة للخطر جراء الحرائق في لوس أنجلوس"، مبينة أن "مساحة الحريق […]

