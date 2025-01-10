الداخلية: قوات الحدود تضيف 83 كم إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية

2025-01-10 23:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، عن إضافة 83 كم الى الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "قوات الحدود نجحت في اضافة 83 كم إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أول أمس الأربعاء، عن إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615 كم من الجدار الخرساني العازل على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا.



