اللجنة الوطنية للتوعية والإرشاد: إقامة ملتقى حواري وصلاة موحدة في جامع الشيخ معروف

2025-01-11 00:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء، إقامة ملتقى حواري نخبوي وصلاة موحدة في جامع الشيخ معروف الكرخي ببغداد.وذكرت اللجنة الوطنية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " أقيم في جامع الشيخ معروف الكرخي، وبرعاية (اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء) ، وبالتعاون مع وزارة الداخلية / أفواج طوارئ بغداد، والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري، ملتقى حواري نخبوي تحت عنوان: ("الحوار المجتمعي.. طريقنا نحو الأمن والاستقرار") ، وبحضور جمع مبارك من المسؤولين والنخب الاجتماعية والأمنية من مختلف أطياف الشعب العراقي".وأضاف، أنه "شهد الملتقى الحواري كلمات ومداخلات من قبل شخصيات أكاديمية ودينية وحكومية، أكدت على أهمية تغليب شعور المواطنة والانتماء للوطن، ونبذ كل أشكال الفرقة والاختلاف، والتصدي لأصوات الفتنة والإرجاف التي تسعى لزرع بذور التفرقة بين أبناء الشعب الواحد".وأكد رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء، حيدر الساعدي، إن "الحكومة حريصة على جمع الكلمة ورص الصفوف والمضي ببناء الوطن بعيداً عن الأصوات النشاز التي تسعى لوضع العصى في عجلة البناء والتطوير"، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي ماضية بإرساء مفاهيم الوحدة والتعايش، ونبذ كل فكر دخيل على مجتمعنا".وخلال مداخلته في فعاليات الملتقى، أوضح قاسم العبدلي عضو اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي، إن "تعزيز مفهوم الحوار الهادف والبنّاء في المجتمع، كفيل بإذابة الجليد ورأب الصدع بين أطياف شعبنا العراقي"، مؤكداً إن "اللجنة ومن خلال نشاطاتها الفكرية، وفعالياتها المجتمعية تسعى لإيصال رسائل الوحدة والمواطنة إلى جميع أبناء الشعب العراقي".وعقب انتهاء الملتقى وخطبة الجمعة، أقيمت صلاة موحدة في رحاب جامع الشيخ معروف الكرخي، في صورة مشرقة من صور التلاحم والتكاتف والتعاضد العراقي، ورسالة مفادها بأن العراق وشعبه يرفضون كل مساعي التفرقة وزرع الفتنة.