مكافحة إجرام ميسان تلقي القبض على محكومين بالسجن المؤبد غيابيا لارتكابهما جريمة السطو المسلح

2025-01-11 00:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر تمكنت قيادة شرطة محافظة ميسان من إلقاء القبض على محكومين اثنين بالسجن المؤبد لارتكابهما جريمة السطو المسلح في إحدى مناطق المحافظة. وتمت العملية بعد تحديد أماكن تواجدهما من خلال متابعتهما والإطاحة بهما. يذكر إن المتهمين مطلوبين وفق المادة 444 عن جريمة السطو المسلح وصادر بحقهما حكم غيابي بالسجن المؤبد

