أسد يهاجم مربيه في المنزل شمالي كركوك ومجهولون يجهزون على مدني ببغداد

2025-01-11 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة،أن مدنيا أصيب بجروح بسبب تعرضه إلى هجوم من قبل أسد، هو بعدته ويربيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياأصيب بجروح إثر قيام أسد يقوم بتربيته، بالهجوم عليه وسط منزله الواقع في حي رحيمآوه شمالي كركوك".

وأضاف أن "الهجوم حدث عندما كان المدنييحاول إدخال الأسد لمكانه الخاص"، مبينا أن "المدني نقل على إثرها إلىالمستشفى وتم ضبط الأسد وإحكام رباطه فيالمنزل لمنع هروبه لخارجه".

وفي العاصمة بغداد، فتح مسلحون مجهولون نيرانأسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحينلاذوا بالفرار، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.