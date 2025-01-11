الرئيس التركي: لن نسمح للمسلحين الأكراد بتطويقنا من الجنوب

2025-01-11 01:00:05 - المصدر: كونا

إسطنبول - 10 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه لن يسمح للجماعات الكردية المسلحة بأن تطوق تركيا عبر حدودها الجنوبية مع سوريا وتوعد بالقضاء على عناصرها غير أنه تعهد أيضا بتحقيق السلام في تلك المنطقة المشتركة "التي تحولت منذ سنوات إلى بحر من الدماء والدموع".وخلال كلمة ألقاها أمام فعالية أقامها حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية آيدن غرب تركيا أضاف أن العمليات العسكرية التركية خارج الحدود "مزقت حزام الإرهاب المراد تشكيله بشمال سوريا".وتابع أردوغان أنه مع سيطرة المعارضة السورية على دمشق "ضاق الخناق على المسلحين الانفصاليين. مضيفا "أمام المسلحين خياران لا ثالث لهما إما التوبة عن الإرهاب وترك السلاح أو التصفية".وقال أدروغان إن "استراتيجية تركيا في القضاء على الإرهاب بمعقله أنزلت ضربة قاضية على التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق" وأن العمليات العسكرية التركية بشمال العراق "شيدت جدارا منيعا بينها وبين منطقة قنديل" حيث معقل حزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) الذي تنصفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وتابع الرئيس التركي أنه مالم يدرك عناصر البي كي كي الحقائق الجديدة على الأرض "ستقترب نهايتهم أكثر ولن يتمكنوا من تحقيق أي نتيجة باستجدائهم دعم القوى الأجنبية".وأضاف أن أولويات تركيا هي أن يسود السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة الجغرافية المشتركة "التي تحولت منذ سنوات إلى بحر من الدماء والدموع.وقال الرئيس التركي إن هناك "فرصة لتحقيق هذا الهدف بشكل أسرع" بعد انهيار نظام الأسد وأعرب عن أمله في توريث الأجيال المقبلة "بلدا ومنطقة أكثر أمنا وأكثر استقرارا تسود فيها الأخوة والتعاون". ( النهاية) ط ا / ه س ص