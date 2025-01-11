إيران تكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض هاجمت منها إسرائيل

2025-01-11 01:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قاعدة صواريخ تحت الأرض أزاحت إيران الستار عنها في 2021 (رويترز)

زار قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني قاعدة صاروخية تحت الأرض، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الجمعة.

وذكر التلفزيون أن هذه القاعدة "الموجودة في الجبال" تضم عشرات الصواريخ، وقد استخدمت في الآونة الأخيرة لشن هجوم على إسرائيل، من دون أن يوضح المكان المحدد للقاعدة.

إغلاق المدارس

من ناحية أخرى، قررت السلطات الإيرانية إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في طهران وعدة محافظات غداً السبت لتوفير الطاقة، فيما تواجه البلاد نقصاً في الطاقة تفاقم بسبب موجة البرد.

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وتعتبر إيران من الدول الأولى في مجال الطاقة مع احتياطات غاز ونفط من الأكبر في العالم. لكنها اضطرت في الأسابيع الأخيرة إلى ترشيد الكهرباء بسبب نقص الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة.

وأعلنت الحكومة الجمعة إغلاق المدارس والإدارات، لا سيما في محافظتي طهران وألبرز غرب العاصمة.

اتخذ قرار مماثل في عشر محافظات في الأقل من بين المحافظات الإيرانية الـ31، من بينها كردستان (غرب)، ومازندران وأردبيل (شمال)، وقم (وسط)، وكرمان في الجنوب الشرقي، "بسبب البرد ومن أجل إدارة استهلاك الطاقة".

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أغلقت المكاتب الحكومية في طهران لأربعة أيام متتالية، وهو قرار شمل أيضاً أكثر من نصف المحافظات، من أجل توفير الطاقة.

تعاني شبكة الكهرباء في إيران نقص الاستثمار في بنيتها التحتية، ويعود ذلك خصوصاً للعقوبات الغربية.



