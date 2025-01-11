إدارة الزوراء توضح طبيعة إصابة جلال حسن

2025-01-11 02:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، تعرض قائد الفريق الكروي جلال حسن إلى إصابة تتطلب فترة راحة قصيرة.وذكرت الإدارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفحوصات الأولية أظهرت تعرض قائد فريق الزوراء جلال حسن، لإصابة بكدمة في العضلة الأمامية للركبة، وذلك خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الكهرباء، والتي انتهت بفوز النوارس بهدف دون رد".وأضافت، أنه "بحسب التقييم الطبي، يحتاج جلال حسن إلى فترة راحة قصيرة قبل أن يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".