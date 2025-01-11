برشلونة يحدد سعر بيع أراوخو

2025-01-11 02:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف إدارة برشلونة من التخلي عن خدمات مدافعه رونالد أراوخو، خلال الفترة المقبلة.ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع المدافع الأوروجوياني بهدف الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وشهدت الأيام الأخيرة تطورات سريعة بشأن الوضع، حيث يبدو أن إدارة البلوجرانا منفتحة على بيع أراوخو للتخفيف من أزماتها المالية.وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن التوقعات الأولية تشير إلى أن إدارة برشلونة لن تقبل عروضا تقل عن 60-70 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أنه يمكن خفض هذا الرقم إلى 45-50 مليون يورو.وتابعت أن المدافع الأوروجوياني غير راض عن دوره الجديد في الفريق الكتالوني، ما قد يدفعه للرحيل قبل نهاية نافذة الانتقالات الشتوية، حال تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.