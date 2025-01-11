2025-01-11 08:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك وفد من دائرة السينما والمسرح، في مهرجان المسرح العربي في سلطنة عُمان.وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وفداً متمثلاً بالمدير العام نقيب الفنانين جبار جودي برفقة الفنانة آسيا كمال، شارك في افتتاح مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح في سلطنة عُمان للمدة من 9-15/ 1/ 2025".وأضاف أن "الوفد شارك بمسرحية (سيرك) للمخرج جواد الأسدي ومسرحية (نساء لوركا) للمخرجة عواطف نعيم بالإضافة إلى إسهام النقاد والكتاب العراقيين في تقديم أوراقهم النقدية وتوقيع كتبهم ضمن مبادرة الهيئة العربية لديمومة الكتاب المسرحي".من جانبه بارك جودي "جهود القائمين على هذا الحدث من نجوم الفن العربي والهيئة العربية للمسرح ونجوم المسرح العراقي".