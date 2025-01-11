ليفربول والسيتي ومواجهات ألمانية وايطالية.. المواعيد والقنوات

2025-01-11 09:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شفق نيوز/ يشهد برنامج مباريات اليوم السبت ضغطًا لافتًا، حيث ستخوض أبرز أندية الكرة الإنجليزية مواجهات متباينة الأهمية في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي، في وقت تشهد فيه البطولات الأوروبية مواجهات حاسمة ضمن الدوري الألماني والدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

كأس الاتحاد الإنجليزي:

ليفربول ـ أكرينغتون ستانلي ـ الساعة 03.15 مساءً ـ BEIN SPORTS 1

ليستر سيتي ـ كوينز بارك رينجرز ـ الساعة 06.00 مساءً ـ BEIN SPORTS 1

تشيلسي ـ موركامب ـ الساعة 06.00 مساءً ـ BEIN SPORTS 2

مانشستر سيتي ـ سالفورد سيتي ـ الساعة 08.45 مساءً ـ BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

سانت باولي ـ آينتراخت فرانكفورت ـ الساعة 05.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 5

بروسيا منشنغلادباخ ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 08.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي:

تورينو ـ يوفنتوس الساعة 08.00 مساءً ـ أبوظبي الرياضية بريميوم 1

ميلان ـ كالياري ـ الساعة 10.45 مساءً ـ أبوظبي الرياضية بريميوم 1