رابطة الليجا تتجه للتصعيد ضد برشلونة في أزمة أولمو

2025-01-11 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأبدت الأندية الإسبانية عدم موافقتها على الإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة، والخاص بمنح إجراء احترازي لبرشلونة لتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.وتدرس رابطة الأندية الإسبانية "الليجا" التصعيد باللجوء إلى المحاكم العادية لمحاولة إلغاء قرار مجلس الرياضة، حيث ترى بأن ذلك القرار من شأنه أن يخل بالنظام القائم في كرة القدم الإسبانية.وترغب الرابطة في تقديم استئناف أمام القضاء الإداري لمحاولة إبطال كل شيء، وقدمت الرابطة والاتحاد الإسباني ادعاءات إلى مجلس الرياضة نفسه في محاولة لإلغاء القرار.يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجب فيه على قادة الاتحاد الإسباني أن يقرروا في الأيام المقبلة، ما إذا كانوا سيفتحون ملفا تأديبيا لرئيس برشلونة خوان لابورتا بسبب سلوكه في نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو.ومن المقرر كما هو الحال في جميع نسخ كأس السوبر، أن يكون هناك عشاء اليوم السبت بين جميع الأطراف المشاركة في النهائي من الرئيسين لابورتا وفلورنتينو بيريز، إضافة إلى لوزانو رئيس الاتحاد، وسبق أن شهد تلك العشاءات مشاهد توتر في السابق.المصدر: كورة