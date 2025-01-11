تفاصيل صفقة مانشستر سيتي الجديدة

2025-01-11 09:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعحسم مانشستر سيتي أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي ستدعم خط دفاعه في النصف الثاني من موسم 2024-2025.وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" موافقة لانس الفرنسي على عرض السيتي لضم مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.وتوصل الناديين لاتفاق بشأن انتقال خوسانوف إلى ملعب الاتحاد مقابل 40 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية.من جانبها، ذكرت صحيفة "الأتلتيك" أن اللاعب صاحب ال20 عاما سيوقع على عقد لمدة 4 سنوات ونصف، مع خيار التمديد لعام إضافي.كما أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المدافع الشاب سيخضع للفحوصات الطبية في مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة.جدير بالذكر أن السيتي ينوي تعزيز صفوفه بعناصر جديدة هذا الشتاء، لتصحيح مسار الفريق بعد سلسلة من التعثرات هذا الموسم.المصدر: كورة