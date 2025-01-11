دفعة ثانية من العائلات اللبنانية تغادر بابل.. صور

2025-01-11 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادرت اليوم السبت، الدفعة الثانية من العائلات اللبنانية مدينة بابل العراقية، متجهة إلى بلادها، وذلك بعد أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن الدفعة، التي بلغ عدد أفرادها 150 لاجئاً، انطلقت فجر اليوم ضمن عملية "التفويج العكسي"، والتي نُظمت بالتعاون بين دائرة الهجرة والمهجرين، وهيئة الحشد الشعبي/ مكتب بابل، ومكتب الإغاثة لضيوف اللبنانيين في المحافظة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بدأت العائلات اللبنانية النازحة من بيروت وضواحيها بالعودة إلى وطنها. وغادرت الوجبة الأولى من هذه العائلات مدينة بابل مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.

يُذكر أن العراق كان قد أعلن في وقت سابق عن فتح حدوده الجوية والبرية لاستقبال النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2024، وصلت أول دفعة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد، حيث توزعت لاحقاً العائلات بين محافظات عدة، منها النجف، كربلاء، بابل، بغداد، ديالى، البصرة، ومحافظات أخرى.