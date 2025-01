2025-01-11 09:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في عمق تلال حمرين بأقصى شمال شرق محافظة ديالى. وقال المصدر في حديث لـ عراق اوبزيرفر إن “قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، مدعومة بمفارز استخبارية، بدأت عملية تمشيط انطلقت من ثلاثة محاور في عمق تلال حمرين، وذلك في المناطق …

The post قوة مشتركة تنفذ عملية واسعة في عمق تلال حمرين بديالى first appeared on Observer Iraq.