نجوم العراق.. الشرطة يزاحم الجوية على الصدارة وتغييرات في ترتيب الفرق

2025-01-11 10:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 13 برصيد 28 نقطة، يليه فريق الشرطة في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وفي المركز الثالث، حل فريق زاخو برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الزوراء الذي جاء في المركز الرابع بفارق الأهداف.

فيما جاء فريق النفط في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وحصلت ثلاث فرق على 21 نقطة، إذ حل دهوك سادسًا، يليه الطلبة في المركز السابع ونفط ميسان في المركز الثامن.

أما فريق أربيل فحل في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، تلاه فريق النجف في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وشهدت الترتيبات تساوي فريقين برصيد 16 نقطة، حيث حل فريق الكرمة في المركز 11 بفارق الأهداف عن فريق الميناء الذي جاء في المركز 12.

وفي المراكز الـ13 إلى الـ15، حصلت ثلاثة فرق على 15 نقطة، ليحتل الكهرباء المركز 13، يليه فريق قاسم في المركز 14، وفريق كربلاء في المركز 15.

وجاء فريق نفط البصرة في المركز 16 برصيد 14 نقطة، متساويًا مع فريق نوروز الذي حل في المركز 17 بفارق الأهداف.

أما فريق الكرخ فقد حل في المركز 18 برصيد 12 نقطة، فيما جاء فريق ديالى في المركز 19 برصيد 4 نقاط، وأخيرًا فريق الحدود في المركز 20 برصيد 3 نقاط.