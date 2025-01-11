2025-01-11 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم السبت، عن بدء امتحانات نصف السنة الدراسية 2024-2025 لجميع طلبة الدراستين المتوسطة والإعدادية (الثانوية).

وأكدت الوزارة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذه الامتحانات تأتي وسط استعدادات وإجراءات مثالية، حيث حرصت المديريات العامة للتربية على توفير بيئة امتحانية ملائمة، مع متابعة ميدانية يومية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وفي ذات السياق، ستستكمل امتحانات المرحلة الابتدائية التحريرية يوم الاثنين المقبل، الموافق 13 كانون الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم منح صلاحية إجراء امتحانات الصفوف الأولية الشفوية مبكراً، بهدف تخفيف الضغط عن أولياء الأمور والكوادر التعليمية بسبب الأعداد الكبيرة للتلاميذ.