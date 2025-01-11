طقس العراق.. أمطار رعدية وضباب وانخفاض الحرارة

2025-01-11 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة تساقطاً للأمطار الرعدية وتشكلاً للضباب، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وجاء في تقرير الهيئة اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطقس غداً الأحد سيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحياناً في الأقسام الشرقية، مع تساقط الثلوج صباحاً في الأقسام الجبلية.

وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية، سيكون الطقس غائماً جزئياً في الأقسام الشرقية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، بينما سيكون صحواً في الأقسام الغربية، كما يتوقع تشكل الضباب صباحاً ليزول تدريجياً.

وبحسب التقرير، ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تبقى مقاربة في المنطقة الشمالية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مدى الرؤية سيكون بين 6-8 كم، وفي حالة الضباب يتراوح بين 2-4 كم وأحياناً قد تنخفض إلى أقل من 1000 متر.

وتوقع التقرير درجات حرارة عظمى ليوم غد الأحد على النحو التالي:

دهوك وأربيل والسليمانية: 14 درجة مئوية

كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى: 15 درجة مئوية

بغداد ونينوى: 16 درجة مئوية

واسط: 17 درجة مئوية

كربلاء والنجف: 18 درجة مئوية

ميسان والديوانية وذي قار والمثنى: 19 درجة مئوية

البصرة: 20 درجة مئوية

أما يوم الإثنين، فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، وفرصة لتشكل الضباب صباحاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في المنطقة الجنوبية. ستكون مدى الرؤية بين 6-8 كم، وفي حالة الضباب بين 2-4 كم.

وفي يوم الثلاثاء، سيظل الطقس صحواً مع بعض الغيوم، مع فرصة لتشكل الضباب صباحاً، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق. مدى الرؤية سيكون بين 6-8 كم وفي الضباب بين 2-4 كم.

أما يوم الأربعاء المقبل، يتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية.