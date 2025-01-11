بدء اجتماع الهيئة الدائمة للشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية

2025-01-11 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملابدأت صباح اليوم السبت، اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بدأت صباح اليوم".وأضاف أن "الاجتماعات يستضيفها مجلس النواب العراقي، برعاية رئيس البرلمان محمود المشهداني في العاصمة بغداد"، مشيراً الى أنها "ستستمر حتى الثالث عشر من كانون الثاني الجاري".